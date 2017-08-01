T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aras Kuzey bebek yaşama 57 gün tutunabildi

Aras Kuzey Ülgen isimli bebek 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçirmişti

01 Ağustos 2017 02:55

Sakarya'da doğduğu günden itibaren çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle hastanede kalan, son olarak da 7 kez kalbi durduktan sonra beyin kanaması geçiren Aras Kuzey Ülgen isimli bebek yaşama 57 gün tutunabildi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (SASKİ) saha görevlisi olarak çalışan Baycan Ülgen ile eşi Aydan Ülgen’in bebekleri Aras Kuzey, 4 Haziran’da Serdivan İlçesi’ndeki Özel Konak Hastanesi’nde dünyaya geldi. Doğumunda tespit edilen bir rahatsızlık sebebiyle 26 gün küvezde kalan Aras Kuzey bebek, daha sonra ailesine kavuştu. Geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanan Aras bebek ailesi tarafından önce Sakarya’daki hastanelere daha sonra daÿİstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bağırsak düğümlenmesine bağlı zehirlenme teşhisi konulan Aras Kuzey, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda müşahade altında tutulurken 7 kere kalbi durdu. Daha sonra beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras bebek, bu kez beyin ameliyatı geçirdi.

Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda kalan Aras Kuzey bebek bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesinin Sakarya’nın Karasu İlçesi Darıçayırı’ndaki evine getirilen Aras Kuzey bebek Darıçayırı Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

ETİKETLER

aras kuzeyhayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24