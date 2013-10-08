Aras Kargo'nun yüzde 25'i satıldı

Türkiye’de kargo sektörünün önde gelen şirketlerinden Aras Kargo’nun yüzde 25’lik hissesi Avusturyalı Austrian Post’a satıldı.

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras, Aras Kargo’nun Austrian Post ortaklığı ile gücüne güç kattığını belirterek,"Ortağımızla teknoloji entegrasyonunda önemli adımlar atmayı hedefliyoruz" dedi.

Ortaklığın detayları Conrad Otel’de Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras ile Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Georg Pölzl’ün katıldığı basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda bir konuşma yapan Evrim Aras, Türkiye’de kargo sektöründe pek çok yeniliğe imza atan Aras Kargo’nun Austrian Post ile gerçekleşen ortaklığın şirkete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kargo sektörünün her yıl ortalama yüzde 13’lerde büyüme gösterdiğini kaydeden Aras, "Sektörün büyüme ivmesi son 30 yılda çok hızlı. Ülkemizde kargo kullanımın alışkanlıklarının tam oturmaması nedeniyle Avrupa için Türkiye’ye yatırım yapılması büyük bir fırsat. Sektör Türkiye’nin üzerinde büyürken, Aras Kargo’da sektörün üzerinden büyümeye devam ediyor. Her sene yüzde 16’ oranlarında büyüdük. Büyümeyle birlikte operasyonel kalitede bütün rakamlarımız artırarak ilerliyoruz" diye konuştu.



'Önemli adımlar atmayı hedefliyoruz'



Aras, Austrian Post ile yapılan ortaklıkla operasyonlarında teknoloji entegrasyonu ile ilgili önemli adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi.

Aras, "Aras Kargo olarak Türkiye’de tartışmasız ve sürdürülebilir liderliğe dönük vizyonumuzla, Avrupa’nın sektöründe en güçlü markalarından biri olan Austrian Post’tan teklif gelmesini memnuniyetle karşıladık. Austrian Post 2010 yılından bu yana şirketimizle işbirliği modelleri üzerinde çalışıyordu. 2011’de Aras Kargo’nun yüzde 20 hissesinin İş Girişim Yatırım Ortaklığı’na satılmasıyla birlikte Austrian Post bu kez de ortaklık modellerini 2012 yılının ikinci çeyreğinin sonlarına doğru İş Girişim’le yürüttüğü görüşmelerde ele aldı. 2012 sonunda görüşmeler belli bir olgunluğa gelince artık şirket bilgilerinin bilgi bankasında toplanması ve sunulması aşamasına geçildi. Haziran ayında ön sözleşmenin imzalanması ve Rekabet Kurulu’ndan onay alınmasını takiben 30 Temmuz 2013 tarihinde nihai olarak satış işlemi gerçekleşti. Austrian Post, Aras Kargo’nun İş Girişim Sermayesi’ne ait olan yüzde 20 hissesi ile Aras ailesine ait olan yüzde 5 hissesini toplam 125 milyon TL’ye satın aldı" dedi.



'Yıl sonunda 600 milyon lirayı aşacağız'



Yılsonunda gelirlerinin 600 milyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini belirten Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras, "2013 yılında k?rlılıktan ödün vermeden, yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2012 yılı sonunda elde ettiğimiz yıllık yüzde 16’lık büyüme hedefini sürdürüyoruz. 2014 hedefimiz de bu büyüme hızına paralel. Yıl sonunda satışlarımızın 600 milyon TL’yi aşmasını öngörüyoruz" diye konuştu.



'Yeni dönemde yatırımlar devam edecek'



Austrian Post ile ortaklığıyla yeni dönemde yatırımların devam edeceğini kaydeden Aras konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde vizyoner yaklaşımımızla yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. Mevcut iş planımız son derece iddialı, öncelikle bunları gerçekleştireceğiz. Müşteri memnuniyetini merkeze alan operasyon anlaşıyışımızı, teknolojimizi, sistemlerimizi ve hizmet kalitemizi, ortağımızın tecrübelerinden de yararlanarak, daha ileriye taşımak önceliğimiz. Özellikle e-ticaretteki büyümeye paralel artan müşteri taleplerini araç filomuzun iyileştirilmesi ve operasyon merkezlerimizdeki teknolojilerin yenilenmesi ile karşılamayı planlıyoruz. Şu an için 2014 ve 2015 yılları için yatırım öngörümüz 100 milyon TL civarında. Büyümeye paralel olarak istihdam artışı olacak, dağıtım kanalları daha da yaygınlaşacak. "



Pölzl: Aras Kargo'yu stratejik partner olarak görüyoruz



Austrian Post CEO’su Georg Pölzl ise konuşmasında Aras Kargo ile gerçekleşen ortaklıkla Türkiye’nin geleceğe dönük büyüme hedefleri ile paralel potansiyeli olan kargo piyasasına girdiklerini söyledi. Sektörde müthiş bir potansiyel gördüklerinin altını çizen Pölzl, "Lider bir hizmet sağlayıcısı olarak Aras Kargo’nun mükemmel finansal istatistikleri ve ileri seviye hizmet anlayışı var. Tüm bu nedenlerle Aras Kargo’yu Austrian Post Grubu’nun stratejik partneri olarak görüyoruz" dedi.

1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Kargo, bugün itibariyle 19 bölge sayısı ve 844 şubesiyle 9 bin 700’nin çalıştığı bir kargo şirketi oldu. 3.023 aracıyla 1500 hizmet verilen yerleşim merkezi ve 28 transfer noktasıyla hizmet veren Aras Kargo Türkiye’nin önde gelen kargo şirketleri arasında yer alıyor.