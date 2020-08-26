Aras Kargo'nun yüzde 80 hissesi Austrian Post'a satıldı

Aras Kargo’nun 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post hisse oranını yüzde 80’e çıkardı.

Mutabakat 25 Ağustos'ta resmi olarak tamamlandı. Anlaşmaya göre; Baran Aras, Aras Kargo’da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu’nda görev yapacak. Austrian Post’tan yapılan açıklamaya göre; son üç yılda ortalama yüzde 15’lik bir büyüme kaydeden Aras Kargo’nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, “Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur” dedi.

Austrian Post’un Parsel ve Lojistik Bölümünden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, yıllık yatırım hedeflerini milyon TL bazında üç hane üzerinde planladıklarını vurguladı.

Baran Aras da, “Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Bugün 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmamızdan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.