Aras Kargo'da "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmelerinde anlaşmaya varıldı; net yüzde 24 zam yapıldı

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ile Aras Kargo arasında devam eden 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

5 bin işçi adına sürdürülen görüşmelerde ücret ve sosyal haklarda yüzde 30’u aşkın oranda artış sağlandı.

İmzalanan TİS ile birinci yıl ücretlere net yüzde 24 oranında zam alındı. İkinci yıl ücretlerine ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak, asgari ücrete yapılan zam oranının enflasyon oranından daha yüksek olması durumunda ikinci yıl ücretleri asgari ücret artış oranında arttırılacak.

30 günlük ücret tutarında olan ikramiyeler yüzde 33 artışla 40 günlük ücret tutarına çıkarıldı. 17 TL olan yemek ücreti 21 TL’ye yükseltildi. TİS ile yakacak, öğrenim, doğum, evlenme yardımlarını içeren sosyal maddelerde yüzde 24 oranında artış sağlandı.

Resmi ve dini bayramlardaki mesai ücretlerinin yüzde 60 zamlı ödenmesi sağlandı. Yine dini bayramlarda her bir bayram için 150 TL’lik market çeki ödenmesi toplu sözleşme ile imza altına alındı. Taşeronda çalışan işçilerin kadrolu yapılması konusunda da düzenlemeler yapıldı.