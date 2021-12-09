Aras Bulut İynemli, Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinden ikinci teklifi kabul etti.

Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi merak ediliyordu. Çukur’un yapım şirketi Ay Yapım’ın yeni projesi Üç Kuruş’ta yer alacağı konuşulan Aras Bulut İynemli, başka bir film projesini kabul ettiğini açıklayarak dizinin teklifini reddetmişti.

Ancak Üç Kuruş’un hedeflenen reytinglere ulaşamaması yapımcıları harekete geçirdi. Ay Yapım, Aras Bulut İynemli’ye ikinci kez teklif götürdü. Ünlü oyuncu bu kez teklife sıcak baktı ve Ay Yapım’la el sıkıştı.

Diziye Can karakteriyle dahil olacağı söylenen Aras Bulut İynemli'nin Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla'nın eski sevgilisi olarak ekranlara geleceği iddia edildi. Dizinin 10. bölümünde kadroda yer alacağı söylenen İynemli'nin 3 ya da 4 bölüm boyunca Üç Kuruş hayranlarının karşısında olacağı konuşulanlar arasında.



