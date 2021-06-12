Aras Bulut İynemli, Sadakatsiz'e transfer oluyor iddiası!

4 sezonluk ekran macerasına son veren Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisine transfer olacağı iddia edildi.

Aras Bulut İynemli hakkında ilk olarak Ay Yapım’ın bir sonraki projesi Üç Kuruş’ta rol alacağı iddia edildi. Ancak, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Medyatava'nın haberine göre; Aras Bulut İynemli’yle ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre başarılı oyuncu, Kanal D’nin başarılı dizisi Sadakatsiz’e transfer olacak.



Ancak başarı seviyesini bu kadar artırmışken İynemli’nin halen devam eden bir projeye dahil olup olmayacağı büyük bir soru işareti.