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Arar'ın gecikmeli konseri

Funda Arar yağmur nedeniyle ertelenen konserini dün akşam Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

15 Eylül 2009 03:00

Antalya'daki konseri yağmur nedeniyle ertelenen Funda Arar, dün akşam Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştuğu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Eylül'deki Antalya konseri iptal edilen Funda Arar, dün akşam, 3 gün gecikmeli de olsa Antalyalı hayranlarıyla buluştu. Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Funda Arar'ın konserine bin kişi katıldı.

Saat 21.00'da çıktığı sahnede yaklaşık 2 saat kalıp, en sevilen 20 şarkısını seslendiren Arar, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye yeşil renkli, dekolteli bir kostümle çıkan Arar konserin ortasında elbisesini değiştirerek mavi renkli bir kostüm giydi. Konserde hayranlarıyla bol bol şakalaşan Arar, istek parçaları da değerlendirmeyi ihmal etmedi.

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