Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran “Binbir Gece”, Arap dünyasının yeni fenomeni oldu. Başrol oyuncuları geçen hafta davetli gittikleri Kuveyt’te kadın ve erkek hayranlarının akınına uğradı



Milliyet Cafe’deki habere göre; yaklaşık 10 yıl önce Arjantin ve Brezilya dizilerine dünyanın parasını yatıran televizyoncular, şimdi Türk dizileri ile Ortadoğu ülkelerinde büyük sükse yapıyor. Türk oyuncular da Ortadoğu’da fenomene dönüşüyor. Kıvanç Tatlıtuğ’u Arap kadınların gözdesi haline getiren “Gümüş”ün ardından “Asi” ve “Yağmur Zamanı” dizileri Arap dünyasında çok beğenildi. Arapların yeni fenomeni ise “Binbir Gece”... Dizi Al-Rai televizyonunda haftanın 6 günü, günde 3 kez tekrarlanıyor. Hikâye ve senaryosunda bir değişiklik yapılmadan ekrana getirilen dizinin 2. sezonunun son bölümleri yayınlanıyor.



Dizi o kadar çok hayran edindi ki, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci’den oluşan ekibi yoğun istek üzerine geçen hafta Kuveyt’e gitti. İki günlük ziyaret kapsamında dizinin de yayınlandığı Al-Rai televizyonunda ekip için canlı yayın düzenlendi. İzlenme rekorları kıran program sırasında kanalın mail adresleri ve telefonları yoğun ilgiden kilitlendi. En az kadınlar kadar erkeklerin de ilgiyle izlediği gözlenen dizinin imza gününe ise yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

