Turistler, şimdi de İstanbul'a sakal ve bıyık ektirmek için geliyor

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, İstanbul’la ilgili yayınladığı haberinde kentin, sakal ve bıyık ektirmek isteyen yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline geldiğini yazdı.

Constanze Letsch’in İstanbul’dan kaleme aldığı haberde sakal ve bıyık ektirmek için özellikle Orta Doğu’dan İstanbul’a gelen turistlerin sayısının sürekli arttığı ve bu durumun kenti sağlık turizmi açısından da önemli bir hale getirdiği vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen, kozmetik alanında çalışan Tulunay adlı bir doktor, sakal ve bıyık ekiminin iki yıldır popüler olduğunu, son 60 aydaki hastalarının 10 ila 15’inin sakal ve bıyık ekimi için başvuranlardan oluştuğunu belirtiyor.

Doktor Tulunay bu hastalarının önemli bir bölümünün Orta Doğu ülkelerinden geldiğini aktardı.

Doktor konuyla ilgili şu yorumda bulunmuş: “Hem Türkiye hem de Arap ülkelerinde sakal, erkeksilikle bağlantılandırılır ve yokluğu sosyal problemlere yol açabilir. Türkçe’de bununla ilgili bir kelime vardır: Köse. Ve bu, iyi bir şey olarak algılanmaz. İşadamları sakal ve bıyık ekimi için bana geliyor çünkü ticari ortaklarının sakalları olmadığı için kendilerini ciddiye almadıklarını söylüyorlar.”

Guardian’a konuşan kozmetik cerrahı Ali Mezdağı da müşterilerinin yüzde 75’inin Arap ülkelerinden ya da Körfez ülkelerinden geldiğini söyledi.

Saç-sakal ekimi için özel tur paketleri hazırlayan turizmci İrfan Atik, her gün 50 Arap turistin ekim için İstanbul’a geldiğini belirtti.

Atik, müşterilerinin daha çok Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Irak’tan geldiğini, müşterilerini artırmak istediklerini, Avrupa ülkeleri ve özellikle de İngiltere pazarına yönelik olarak genişlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Haberde Türk TV dizilerinin Arap ülkelerindeki popülerliğine de değinilirken İstanbul’a gelen müşterilerin de doktorlardan Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu gibi sakal ekimi yapılmasını talep ettiği belirtildi.