Arapça konuşma Meclis tutanaklarına 'x' diye geçti

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinin önceki günkü oturumunda HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın 'Dünya Arapça' günü nedeniyle Arapça dilinde konuşması tutanaklara bilinmeyen dil anlamına gelen ‘X’ olarak geçti. Türkçe konuşması için oturum başkanı tarafından uyarılan Aslan’a, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “Sayın Başkan, belki küfrediyordur, böyle bir şey olur mu?” diye sataştı. Müdahaleye rağmen Arapça günü kısa konuşmasını tamamlayan Aslan, “Barack Obama buraya geldiğinde İngilizce konuşmuştu ve tutanaklara geçmişti. Kaldı ki Arapçanın özel bir yeri vardır; Arapça, vahyin dilidir, Peygamberin (AS) dilidir, Kur'an-ı Kerim'in dilidir” dedi. HDP’li Lezgin Botan da, uygulamayı eleştirdi ve “Kur’an dilini bilinmeyen dil kıldınız” dedi.

Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan’ın Genel Kurul konuşması şöyle:

Arkadaşlar, yarın Dünya Arapça Günü. Dünya Arapça Günü demişken, Hükûmet yetkililerine bütçede Türkiye'deki Arap yurttaşlarla ilgili bir bütçe ayrılıp ayrılmadığını da sormak istiyoruz. Dilleriyle ilgili bir bütçe ayrılmış mıdır? Nitekim, Türkiye'de yaklaşık olarak yüzde 10'a tekabül eden bir Arap nüfusu vardır.

Dünya Arapça Günü dolayısıyla ben hem Türkiye'deki Araplara hem dünyadaki Araplara da bir Arapça mesaj vermek istiyorum, okumak istiyorum.

BAŞKAN - Yalnız, kayıtlara geçmiyor, bunu biliyorsunuz değil mi?

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Biliyorum, teşekkürler.

BAŞKAN - Yabancı bir dil olduğu için "bilinmeyen bir dil" diye geçiyor.

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Sorun değil. Barack Obama buraya geldiğinde İngilizce konuşmuştu ve tutanaklara geçmişti. 10 binlerce kilometre ötedeki insanların konuştuğu dil tutanaklara geçiyor ama bizim Türkiye vatandaşı, yurttaşı, insanı olarak, maalesef, ana dilimizin tutanaklara geçmemesini de gerçekten yadırgıyorum. Kaldı ki Arapçanın özel bir yeri vardır; Arapça, vahyin dilidir, Peygamberin (AS) dilidir, Kur'an-ı Kerim'in dilidir.(x)

BAŞKAN - Sayın Aslan, bak, siz anlıyorsunuz ama kimse anlamıyor. Lütfen, Genel Kurulda bütün vekillerin anlayacağı bir dilde, Türkçe konuşalım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, belki küfrediyordur, böyle bir şey olur mu?

MEHMET ALİ ASLAN (Devamla) - Türkçesini de söyleyeceğim Sayın Başkan, az kaldı, bir paragraf kaldı.(x)

Hemen Türkçesini de söyleyeyim, burada diyorum ki: Özelde Araplar, genelde bütün Orta Doğu halklarının birliğe, beraberliğe ihtiyacı var; yoksa hepimiz birer birer yutuluruz, birer birer yok ediliriz. Bizim tarihte güzel isim bırakan isimlerin referanslarına ve onların pratiğine ihtiyacımız vardır, bizim birliğe ihtiyacımız var, bizim ittifakta, ittihatta, saadetimiz, hayatımız gizlidir, bu şekilde bir mesaj verdim. Merak etmeyin, kimseye küfretmedik, küfretmek için buraya çıkmadık. Halkımızın ve bütün halkların haklarını savunmak için buradayız.

"Kuran dilini bilinmeyen dil kıldınız"

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan’ın genel kurul konuşması şöyle:

Bugün ayın 18'i, Dünya Arapça Günü ve Arapçayı konuşan bütün yurttaşlarımızın gününü kutluyorum. Mehmet Ali Vekilim dün burada bir cümle kullandı, birkaç cümle, "bilinmeyen dil" olarak geçti. Ya, Allah'tan korkun, çok ayıp! Siz o dille besmeleyi getiriyorsunuz, siz o dille namaz kılıyorsunuz. Sizin şu an o "bilinmeyen dil" dediğiniz, Kur'an'ın dilidir, ahiretin dilidir, Peygamber'in dilidir, ibadetin dilidir. Nasıl bilinmez? Ve namaz kıldığınız, oruç tuttuğunuz bir dildir. Bu dili bile bilinmez; Kur'an'ın dili, ayetin dilini siz şu an "bilinmez dil" olarak kıldınız. Çok ayıp! Bu yasakçı zihniyet bakın nerelere savruluyor. Vesayetçi zihniyet, bakın, böyle illettir, böyle kanserleştirir. Ve düşünebiliyor musunuz, yani 15 Temmuz darbesinde siz bu dille sabaha kadar ezanları, imamları okutturdunuz. Hani, "Ezan susmaz" diyorsunuz ya, ezanın dilinden bu kürsüde arkadaşımız birkaç cümle kullandı diye, şu an yasakçı dil, Arapça buraya geçti. 1400 yıldır siz bu dili öğrenemediniz mi? Neye göre ibadet ediyorsunuz? Neye göre namaz kılıyorsunuz? Sırf Kürtçeye "bilinmeyen dil" dediniz ya, onun için bunu yapıyorsunuz.