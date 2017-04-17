Arap ve Rus basını referandum sonuçları için ne dedi?

Orta Doğu'da Arapça yayımlanan gazetelerin birinci sayfalarında Türkiye'de referandum sonuçları yer alıyor.

Katar'da yayımlanan hükümet yanlısı Al-Raya gazetesi, referandumun, "yeni bir demokratik dönem başlatacağını ve sonucun Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edeceğini" yazdı.

Mısır'da yayımlanan Al-Dustur gazetesinin ön sayfa haberinde ise şu cümleler yer aldı; "Erdoğan'ı diktatör olarak atayan referandumda ölü ve yaralılar var"

Londra merkezli Al-Hayat gazetesinde de, "güçlendirilmiş başkanlık sistemi şu anki parlamenter sistemin yerini alacak, Erdoğan 2029'a kadar başta kalabilir" ifadeleri ile sonuçlar okurlara aktarıldı.

Rusya basınında da başkanlık referandumu sonuçları, geniş bir şekilde yer buldu.

Rossiyskaya Gazetesi'nde, Maxim Makarychev ve Leonid Pchelnikov imzalı yayımlanan makalede, "Erdoğan sistemi kendi lehine değiştirdi" başlığıyla 16 Nisan referandumunun ülkeyi ikiye böldüğü ifade edilerek anayasaya eklenen maddeler okurlara tanıtıldı.

RBC gazetesinde Anzhelika Basisini ve Pavel Koshkin imzalı makale ise "Türkiye anayasayı değiştirdi" başlığı ile Türklerin yüzde 51 oranıyla değişikliğe destek verdiğini belirterek, ülkedeki politik güçlerin pozisyonlarını okurlarına tanıttı.

Komsomolskaya Pravda gazetesi sonuçları, okurlarına, "Erdoğan Türkiye imparatorluğu hayali kuruyor" ifadesi ile duyurdu ve referandumla getirilen değişiklikleri aktardı. Abbas Dzhuma'nın kaleme aldığı makalede, "Erdoğan tüm istediklerini almış olsa bile, tarım ve turizm sektöründe Rusya bağımlı olan bir Türkiye yüzünden ona sultan demek güç" ifadesi dikkat çekti.

Moskovsky Komsomolets'te Andrei Yashlavsky imzası ile yayımlanan "Erdoğan 2029'a kadar kalacak mı ?" başlıklı makalede ise referandumun getirdiği değişiklikler okurlara aktarıldı.