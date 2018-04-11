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Dünya

"Arap ülkeleri, Suriye krizinde stratejik hatalar yaptı"

BAE Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Ankara'da yapılan Suriye Zirvesi'nde Arapların ve Suriyelilerin temsil edilmediğini söyledi

11 Nisan 2018 01:33

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, geçen hafta Ankara'da Rusya ve İran'ın da katılımıyla yapılan Suriye Zirvesi'de Suriyelilerin temsil edilmediğini belirterek Arap ülkelerinin Suriye krizinde stratejik hatalar yaptığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Arap Düşünce Vakfı'nın düzenlediği konferansta konuşan Gargaş, "Geçen hafta Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin katıldığı bir zirve yapıldı. Suriyeliler ve Arap ülkeleri zirvede temsil edilmedi. Arap ülkeleri, Suriye krizinde stratejik hatalar yaptı. Arap Birliği, çok daha büyük siyasi nüfuz ortaya koymalıydı" dedi.

Arap dünyasındaki temel özün Arap olması gerektiğini savunan Gargaş, "Suudi Arabistan ve Mısır gibi büyük devletler, diğer Arap ülkelerinin desteğiyle baş rolde olmalı. Ancak bu şu ana dek hayata geçirilemedi" diye ekledi.

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