Arap turistlerin Türkiye'ye ilgisi 5 yılda yüzde 98 arttı

Son yıllarda Körfez ülkeleriyle geliştirilen ekonomik ve politik ilişkilerin yası sıra Türk dizilerinin bölge insanları üzerindeki etkisi, ülkemizdeki yaşam tarzının merak edilmesi, Arap turistlerin Türkiye’ye ilgisini son 5 yılda yüzde 98 artırdı.

Milliyet'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Kültür ve Tanıtım Ataşesi Sedat Gönüllüoğlu, 2007 - 2011 yılları arasında Kuveyt’ten gelen turist sayısının yüzde 330 artış olduğuna dikkat çekti. Gönüllüoğlu, bu yıllarda BAE’den gelen turist sayısının yüzde 27, Katar’dan yüzde 20 ve Bahreyn’den yüzde 16 arttığını belirtti.

Alışveriş merkezleri de çekici

Arap turistlerin Türkiye tercihindeki en önemli faktörün Körfez ülkeleriyle son yıllarda kurulan politik ve ekonomik ilişkiler olduğunu vurgulayan Gönüllüoğlu, izlenme rekorları kıran Türk dizilerinin de bunda çok önemli payının olduğuna işaret etti.

Arap turistlerin ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra özgürlük ortamından çok fazla etkilendiklerini ifade eden Gönüllüoğlu, Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yüksek kalitesi ve fiyatların Avrupa’ya kıyasla düşük olmasının da tercihte belirleyici olduğunu belirtti. Ataşe, Türk Hava Yolları’nın bölge ülkelerine yaptığı doğrudan uçuş sayısının artırılmasının da Arap ve Türk halkları arasındaki yakınlaşmayı hızlandırdığını da kaydetti.

Arap turistlerin kıyafetleri ve yaşam tarzları nedeniyle Batıda ön yargıyla karşılandığını, Türkiye’deyse kendilerini rahat hissettiklerini belirten Gönüllüoğlu, “Türkiye’ye bir kez giden Arap turistlerin çoğu tekrar gitmek istiyor ya da çevresindekilere tavsiye ediyor” dedi.