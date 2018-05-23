Arap turistlerin Giresun'a ilgisi artıyor

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, geçen yıl Suudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na Giresun merkezli 12 uçuş gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamın 2018 yılında 50'ye ulaşması hedefindeyiz. Münferit gelenlerle bu rakam daha da artacaktır" dedi.

Uzuner, Giresun'un adası, yaylaları, doğal güzellikleri, kültürel ve tarihi yapısıyla Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Giresun Valiliğinin himayesinde 2014 yılından itibaren bölgede turizmin geliştirilmesi amacıyla yurt içi ve dışında yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Uzuner, son yıllarda bölgeye gelen ziyaretçi sayısında çok ciddi artış yaşandığını dile getirdi.

Uzuner, yörede özellikle son dönemde Giresun Adası ve Mavi Göl'ün ön plana çıktığına işaret ederek, "2015 yılında turizme kazandırılan Giresun Adası'nı 3 yıllık süreçte 100 binden fazla insan ziyaret etti. Doğu Karadeniz'de tek olması ve mitolojik efsaneleri içinde barındırması sebebiyle ada bölgenin turizm odaklarından biri. Yine son dönemde Mavi Göl de yoğun ilgi gören yerlerden biri haline geldi" diye konuştu.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın, Giresun turizmine çok ciddi katkı sunduğuna dikkati çeken Uzuner, tur firmalarıyla yaptıkları anlaşmalar sonucu bu yıl, uçaklı tur paketleriyle kenti daha önce hiç görmemiş 12 bin yerli turistin bölgeye geleceğini kaydetti.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarına büyük önem verdiklerini, burada tanıtım organizasyonları ve fuarlara katıldıklarını vurgulayan Uzuner, "Almanya'da çok ciddi bağlantılar yakaladık. Haziran ortasından itibaren Almanya'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na Giresun merkezli tur uçuşları gerçekleşecek" dedi.

Uzuner, hedeflerinin bu ülkede yaşayan gurbetçileri bölgeye çekmek olduğunu söyledi.

Havalimanı sayesinde Ortadoğu pazarı, özellikle de Suudi Arabistan'dan Giresun'a gelen turist sayısında hızla artış olduğunu belirten Uzuner, şöyle devam etti:

"Ortadoğu pazarının en fazla ilgi gösterdiği il Trabzon, ardından Rize. Giresun da doğa ve kültürel varlıkların fazlalılığı nedeniyle ciddi anlamda ilgi çekmeye başladı. Geçen yıl Suudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na Giresun merkezli 12 uçuş gerçekleşmişti. Bu rakamın 2018 yılında 50'ye ulaşması hedefindeyiz. Münferit gelenlerle bu rakam daha da artacaktır."

Giresun turizmine yeni destinasyon alanları kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Uzuner, Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi'nin öne çıktığını ifade etti.

Uzuner, 3 yıldır mahallenin turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, otantik çarşısı, dokuması, el sanatları ve halk oyunlarıyla Tamzara'yı 2019-2020 sezonunda Alaçatı, Safranbolu hüviyetine kavuşturmak istediklerini kaydetti.