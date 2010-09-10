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Yaşam

ARAP TURİSTLERİN BAYRAM TERCİHİ MERSİN OLDU MERSİN (A.A)

10 Eylül 2010 16:15

-ARAP TURİSTLERİN BAYRAM TERCİHİ MERSİN OLDU MERSİN (A.A) -  10.09.2010 - Arap turistlerin Ramazan Bayramı'nda Mersin'i tercih ettikleri, il genelindeki otel ve pansiyonların büyük bölümünün dolu olduğu bildirildi. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Çalışkan, Mersin'deki otellerin Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Yabancı tur acentelerinin otellerin dolu olması nedeniyle çok sayıda turu ertelediğini ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:  ''Ramazan Bayramı'nda Arap turistlerin gözde mekanı Mersin sahilleri oldu. Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin ilimize ilgisi her geçen ay daha da artıyor. Öyle ki gelen yüksek talep nedeniyle sahillerdeki otellerde yer kalmaması, bazı Arap turistlerin gelişlerini engelledi. Merkezlere yakın noktalarda otel sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü Arap turistler hem denize girmek, hem de alışveriş yapmak istiyorlar.'' Arap turistler arasında ilk sırayı Suriyeliler'in aldığını belirten Çalışkan, bu turistlerin genellikle lüks otelleri tercih ettiğini, bir bölümünün ise yazlık sitelerde konakladığını söyledi.

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