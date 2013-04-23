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Yaşam

Arap sabununu bal sanıp yedi

Mutfak tezgahındaki bal kavanozunun yerine arap sabununu alan kadın, bunu karabiberle karıştırıp yedi

23 Nisan 2013 20:01

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bal zannederek arap sabununu yiyen kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde yaşayan ve soğuk algınlığı bulunan S.R. (47), bal ile karabiberi karıştırarak yemek istedi. Mutfak tezgahındaki bal kavanozunun yerine arap sabununu alan kadın, bunu karabiberle karıştırıp yedi.

Bir süre sonra bal yerine arap sabunu yediğini fark eden S.R, kendi imkanlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki ilk müdahalede zehirlendiği tespit edilen kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.R'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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