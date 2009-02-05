Arap olmayan işimize karışmasın!

Arap ülkeleri dışişleri bakanları, "Arap olmayan tarafların, Arap ülkelerindeki gelişmelere, yıkıcı bir şekilde karışmasından rahatsızlık duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



Associated Press haber ajansının "Amerikan yanlısı Arap ülkeleri kampı" olarak nitelediği bir grup Arap ülkesinin düzenlediği Gazze konulu toplantıda alınan kararlardan çok, bu toplantıya evsahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'nın "Arap olmayan bu işe karışmasın" şeklindeki sözleri öne çıktı.



İran'a diyorlar ama...



Doğrudan İran'ı hedef alan ancak bu sözleriyle Türkiye'yi de kapsayan mesajın, Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki çıkışından sonra verilmesi dikkat çekici oldu.



Abu Dabi'de bir araya gelen Arap ülkeleri dışişleri bakanları, Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı Filistin Yönetimi'ne destek verdi. Yapılan açıklamada, "Arap olmayan tarafların, Arap ülkelerindeki gelişmelere, yıkıcı bir şekilde karışmasından rahatsızlık duyulduğu" ifade edildi.



Arap dışişleri bakanlarının bildirisinde Mısır'ın arabuluculuğuna destek, Hamas'a da "İran'dan uzaklaş" mesajı verildi.



Basına kapalı toplantıda, "önümüzdeki Arap Birliği zirvesine yönelik hazırlıklar çerçevesinde, Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin amaçlandığı" öğrenildi.



Suriye ve Katar gelmedi



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Ürdün, Fas, Tunus, Yemen ve Filistin Yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı sonrasında ortak bir bildiri yayınlandı. Toplantıya Suriye ve Katar ise katılmadı.



BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan tarafından okunan bildiride, bakanların Arap dünyasındaki bu zorlu dönemin üstesinden gelmek için birlikte çalıştığı kaydedildi.



Bildiride, "Arap olmayan tarafların, Arap ülkelerindeki gelişmelere, yıkıcı bir şekilde karışmasından duyulan" rahatsızlık dile getirildi.



Bildiride ayrıca, "Amacımız, Filistin halkının tek temsilcisi Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) desteğimizi canlandırmak, Arap barış girişimine destek vermek için Arap birliğini güçlendirmektir" denildi.



Suriye, Katar ve İran Hamas'ı tutuyor



Sünni Arapların çoğunlukta olduğu bölgede, Arap olmayan Şii bir oyuncu olarak tanımlanan İran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve örgütü El Fetih’e karşı mücadele eden Filistin İslamcı hareketi Hamas’ı destekliyor. Bu da Araplar arasındaki bölünmeyi artırıyor. Suriye ve Katar Hamas yanında saf tutarken, Mısır ve Suudi Arabistan’ın başını çektiği öteki Arap ülkeleri El Fetih’e destek veriyor.





