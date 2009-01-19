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Yaşam

'Arap kıyafetli yolcuları' beğenmedi, uçaktan indi

ABD vatandaşı Susman Pincus isimli yolcu, THY uçağının içinde Arap kıyafetli kişiler olduğu gerekçesiyle uçmaktan vazgeçti.

19 Ocak 2009 02:00

THY ait uçakla New York'a gidecek olan ABD vatandaşı Daniel Susman Pincus isimli yolcu, uçağın içinde Arap kıyafetli kişiler olduğu gerekçesiyle uçmaktan vazgeçti.

THY'nin İstanbul-New York seferini yapacak uçağın yolcuları arasında bulunan Alman asıllı ABD vatandaşı Daniel Susman Pincus adlı kişi, “uçakta tipini beğenmediği Arap kıyafetli kişiler olduğunu” söyleyerek kalkışa hazırlanan uçaktan son anda inmek istediğini kabin görevlilerine söyledi.

Pincus'un, uçağın kalkmaya hazırlandığını belirten kabin görevlilerine ısrarını yüksek sesle dile getirmesi üzerine olay polise intikal etti. Uçaktan indirilen Pincus, ifadesinin alınması ve pasaport iptal işlemlerinin yapılması için emniyete götürülürken bagajı da uçaktan indirildi.

Sivil Havacılık kuralları gereği uçaktaki bütün yolcu ve valizler indirildikten sonra tekrar güvenlik kontrolünden geçirilerek uçağa alındı.

Yaşanan kriz nedeniyle THY;nin saat 11.40'da, 247 yolcusuyla kalkması gereken uçağı yaklaşık 2 saatlik rötarla 13.40'ta New york'a hareket etti.

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