Arap kıyafetleriyle kaçakçılık girişimi

Arap ülkeleri vatandaşlarının yerel kıyafetlerini giyerek kendilerine turist süsü vermeye çalışan iki kadın Türk yolcunun 6 valizinde yapılan aramada, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen 1800 adet değişik modellerde cep telefonu ele geçirildi.

Bir Arap ülkesine ait havayolu şirketinin tarifeli uçağıyla bugün Dubai’den İstanbul’a gelen G.Y ve F.K adlı iki kadın yolcu, şüpheli hareketleri ile Araştırma Büro Amirliği Ekipleri’nin dikkatini çekti.

Polislerin İki kadın yolcunun da Arap ülkeleri vatandaşlarının yerel kıyafetlerini giyerek turist süsü vermeye çalıştığını ve bu iki kişinin Türk olduğunu tespit etmesi üzerine yolcular durdurularak aramadan geçirildi. İki kadın yolcunun bagajlarında yapılan aramada iphone marka telefonların da aralarında olduğu 1800 adet cep telefonu ve 300 batarya ile 14 adet fotoğraf makinesi ele geçirildi. İfadeleri alınan iki kadın yolcu da Bakırköy Savcılığı’na sevk edildi.