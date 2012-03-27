T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arap kıyafetleriyle kaçakçılık girişimi

İki kadın Türk yolcunun 6 valizinde yapılan aramada, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen 1800 adet değişik modellerde cep telefonu ele geçirildi.

27 Mart 2012 01:43

 

Arap ülkeleri vatandaşlarının yerel kıyafetlerini giyerek kendilerine turist süsü vermeye çalışan iki kadın Türk yolcunun 6 valizinde yapılan aramada, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenilen 1800 adet değişik modellerde cep telefonu ele geçirildi.
 
Bir Arap ülkesine ait havayolu şirketinin tarifeli uçağıyla bugün Dubai’den İstanbul’a gelen G.Y ve F.K adlı iki kadın yolcu, şüpheli hareketleri ile Araştırma Büro Amirliği Ekipleri’nin dikkatini çekti. 
 
Polislerin İki kadın yolcunun da Arap ülkeleri vatandaşlarının yerel kıyafetlerini giyerek turist süsü vermeye çalıştığını ve bu iki kişinin Türk olduğunu tespit etmesi üzerine yolcular durdurularak aramadan geçirildi. İki kadın yolcunun bagajlarında yapılan aramada iphone marka telefonların da aralarında olduğu 1800 adet cep telefonu ve 300 batarya ile 14 adet fotoğraf makinesi ele geçirildi. İfadeleri alınan iki kadın yolcu da Bakırköy Savcılığı’na sevk edildi. 

ETİKETLER

arap kaçakçılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24