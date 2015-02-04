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Dünya
Deutsche Welle

Arap dünyasında öfke dinmiyor

Ürdünlü pilotu diri diri yakan IŞİD'i karşı Arap dünyasının öfkesi dinmiyor. El Ezher Üniversitesi'nin de IŞİD örgütüne karşı sert bir açıklama geldi.

04 Şubat 2015 19:15


IŞİD'in rehin aldığı Ürdünlü pilotu diri diri yakması dünya genelinde infial uyandırdı. Özellikle Arap dünyasındaki öfke büyük.

İslam dünyasının önde gelen üniversitelerinden El Ezher'in baş müftüsü Şeyh Ahmet El Tayyip, IŞİD'in 'şeytani' bir örgüt olduğunu belirterek IŞİD teröristlerinin de aynı şekilde cezalandırılmaları gerektiğini söyledi. IŞİD'in İslam adına yaptığı eylemlerin bir temeli olmadığını ifade eden El Tayyip, "Bu tüm dinler tarafından reddedilecek bir eylemdir" şeklinde sözlerini sürdürdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Iyad Madani de IŞİD'in başvurduğu yöntemlerin, Orta ve Yakındoğu'daki derin kriz ve siyasi çöküşün bir işareti olduğunu ifade etti.

Körfez ülkelerinden yapılan açıklamalarda da IŞİD'in infazlara kınanarak terörizm ve radikallere karşı işbirliği mesajları verildi. Kral Abdullah da halkına birlik çağrısı yaptı.

Pilotun babası acılı

Pilotun babası Safi El Kesasibe de hükümete çağrıda bulunarak oğlunun intikamının alınmasını istedi. IŞİD'in bir suç örgütü olduğunu ve İslam'la ilgisinin bulunmadığını söyleyen El Kesasibe, Ürdünlülerin uluslararası koalisyondan IŞİD'e karşı hava operasyonlarını yoğunlaştırmasını beklediğini ifade etti.

Ürdünlü yetkililer, pilotun öldürülmesinin ardından cezaevinde bulunan IŞİD hükümlüleri Sacide El Rışavi ve Ziyad Kerbuli'yi çarşamba sabahı idam etti. Her iki hükümlü de kanlı saldırılara karışmaktan suçlu bulunmuştu. El Rışavi, 2005 yılında başkent Amman'da 60 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara katılmaktan yargılanıyordu.

Gauck'tan uyarı

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da intikam prensibine karşı uyarıda bulundu. Gauck "Hukuk tarihi ve insanoğlunun birlikte yaşama tarihinde intikam alma ve misillemede bulunma prensiplerinin yerine başka kurallar almıştır. Bizim dikkate aldığımız hukuk düzeni içinde bu ilkeler geçerli değildir" diye konuştu.

Gauck, Ürdün'deki idamlarla ilgili olarak "Bu şekilde fanatikler korkutulmak isteniyor. İnsan olarak bunu anlayabiliyorum, ama siyasi olarak reddediyorum" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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