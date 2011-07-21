Arap dünyası onun hamileliğini tartışıyor

T24- Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Onur Saylak’dan evlenmeden hamile kalması Arap dünyasını karıştırdı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün’ün 7 aydır birlikte olduğu Onur Saylak’dan 2,5 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği haberi milyonlarca Arap hayranını da şaşırttı. Büyüküstün’ün Asi ve Ihlamurlar Altında dizilerini 22 Arap ülkesinde yayınlayan MBC’nın internet sitesi bu hamileliği manşetinden duyurdu. Habere kısa sürede yüzlerce yorum yapılırken yarısı Büyüküstün’ü tebrik etti diğer yarısı ise ‘Evlenmeden nasıl hamile kaldı’ eleştirilerin de bulundu.

İşte Büyüküstün’ü eleştiren yorumlardan bazıları:

Samar: Ben Türkiye’de sadece dizilerde evlilik dışı hamile kalınır sanmıştım. Meğerse gerçek hayatları da öyleymiş!!

Salma : Günah ya kızmamız gerekirken tebrik mi ediyorsunuz!!

Ala: Ne tebriği?

Bagdadiyye: Türkiye’de amma demokrasi var. Hem evlilik dışı hamilelik hem de ikiz. Nazar değmesin!

Sara: Hamile kaldıktan sonra mı ailelerin haberleri olmuş? Hem de ikiz..

Maryum: Seni tebrik edemeyeceğim

Asya: Yakıştıramadım. Cansel olsaydı daha yakışırdı birbirlerine. Onur’ a aşık olduğuna inanmıyorum.

Fufu: Ya ikiz?? Çok değil mi? Allah yardımcınız olsun evlendikten sonra

Cezainiyye: Allah sizleri (Arapları) ıslah etsin. Ne tebrik ediyorsunuz?





“Türk dizileri Araplar’ı değiştirdi”





MBC internet sitesi magazin muhabiri Abir Zaki bu haberin yankılarını VATAN’a şu sözlerle anlattı: “Türk dizileri Arap dünyasını çok değiştirdi. Eskiden olsaydı bir kadının evlilik dışı hamile kalması kimse tarafından tebrik edilmezdi. Ama şu anda yorumların yarısı Tuba’yı tebriklerden oluşuyor, çünkü o burada çok seviliyor.”