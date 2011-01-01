'Arap CNN' Erdoğan'ı yılın adamı seçti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai merkezli CNN Arabic'in internet sitesinde, okuyucular tarafından yılın adamı seçildi.









CNN Arabic'in internet sitesinde yer alan habere göre, yüzde 74'lük bir çoğunlukla birinci seçilen Erdoğan'ın ardından yüzde 20 oy oranıyla Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad geliyor.

Arap dünyasının nabzını yansıtması açısından son derece önemli olan sitenin haberinde, sonuç, Başbakan Erdoğan'ın ve Türk diplomasisinin yükselişinin açık ispatı olarak gösteriliyor.

İlgili haberde Erdoğan'ın kariyerine yer verilirken, Mavi Marmara olayı ile Erdoğan'ın diplomasi başarısına değiniliyor. Ayrıca, Türkiye'nin Irak ve Afganistan'da oynadığı rolün önemine de atıfta bulunuluyor.

Başbakanın İran ile Batı dünyası arasında Türkiye'nin aracı rolü oymasındaki etkinliğine işaret edilirken ayrıca, Türkiye'nin Suriye ile Lübnan arasında arabuluculuk rolü oynayarak ilişkileri normalleştirmesine dikkat çekiliyor.

Erdoğan'ın birinci seçilmesinde en önemli etkenlerinden birisinin ise Davos'taki çıkışı gösteriliyor.

Haberde, Başbakan Erdoğan ve siyasetinin Arap ülkeleri arasında ne kadar etkili olduğuna vurgu yapılıyor.



