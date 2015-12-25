Arap Birliği'nden Türkiye'ye kınama



Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının ardından basına dağıtılan sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Kuzey Irak'ta asker konuşlandırması kınandı. Bildirgede, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının "Arap dünyasının güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğu" belirtildi. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Bin Heli basın toplantısında, Türk birliklerinin bölgedeki kaosu daha da körüklediğini söyledi. Bin Heli, Türkiye'nin bölgede asker konuşlandırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

"Türkiye askerleri derhal çekmeli"

ABD Başkanı Barack Obama, Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, Türkiye'nin Irak'la gerilimi düşürecek adımlar atmasını istemiş, bunun ardından Ankara cumartesi günü Musul'un Başika bölgesine gönderilen askerlerin çekileceğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, Irak tarafının hassasiyetini dikkate alarak ve DAEŞ’la mücadelenin gerektirdikleriyle uyumlu olacak şekilde, mevcut iletişim kopukluğunun kaynağını teşkil eden koruma kuvvetlerinin Musul vilayetinden intikali için başlayan süreci devam ettirecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Kahire'deki Arap Birliği toplantısında birliklerin Irak'tan hala çekilmediğini, sadece başka bir bölgeye intikal edildiğini söyledi. Bakan, birliklerin derhal Irak'tan çekilmesini talep etti.

Türkiye aralık başında peşmergenin eğitimi amacıyla Musul'un yakınlarındaki Başika Kampı'nda bulunan Türk askeri birliğinin nöbet değişimi için yaklaşık 150 askerle 25 tank göndermişti. Irak yönetimi, bu adımın kendileriyle koordineli şekilde atılmadığı eleştirisinde bulunmuştu.