-ARAP BİRLİĞİ'NDEN FİLİSTİNLİ GRUPLARA ÇAĞRI KAHİRE (A.A) - 30.03.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Filistinli gruplara "Uzlaşma" çağrısında bulunarak, Arap Birliği'nin, Filistinli grupları uzlaşma çabalarına yönlendirmek amacı ile görüşmelere ev sahipliği yapma arzusunda olduğunu söyledi. Mısır'ın resmi Nil televizyonun haberine göre, Hamas liderlerinden Filistin eski Dışişleri Bakanı Mahmut Zahar'ın Arap Birliği'ni ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Musa, Arap Birliği'nin Fetih ile Hamas arasında uzlaşma sağlanabilmesi için gerekli desteği vereceğini kaydetti. Musa, uzlaşmanın önünde herhangi bir engel olmadığını belirtti. Fetih Hareketi ile uzlaşma çalışmalarına ilişkin Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile değerlendirmelerde bulunduklarını bildiren Mahmut Zahar ise Hamas ile Fetih uzlaşma süreci ile ilgili bir toplantı daha yapılacağını ifade etti. Zahar, Mısır'ın, geçmişte uzlaşma görüşmelerine ev sahipliği yaptığını, ancak bu görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine artık Hamas ile Fetih arasındaki görüşmelere aracılık yapmaya sıcak bakmadığını savundu. Hamas ile Fetih arasında 2007 yılında başlayan çatışmalar sonucunda, Hamas Gazze şeridinde kontrolü ele geçirmiş ve örgütün Fetih ile ilişkileri bu tarihten itibaren kesintiye uğramıştı. Bazı Arap ülkelerinin arabuluculuk çabalarına rağmen iki örgüt arasında bir türlü uzlaşma sağlamadı.