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Dünya
Deutsche Welle

Arap Birliği’nde Türkiye kavgası

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarını eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri’ne Katar’dan sert yanıt geldi.

05 Ağustos 2015 20:37


Arap Birliği Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki hava operasyonları konusunda ikiye bölündü. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, twitter'dan paylaştığı mesajında Birlik'in Türkiye'nin bombardımanlarını tasvip etmediğini belirterek, Ankara'yı Irak'ın egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

Genel Sekretere Arap Birliği üyesi Katar'ın Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi. Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan açıklamada El Arabi'nin eleştirisinin kamuoyuna duyurulmadan önce Birlik üyeleriyle tartışılmadığı belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca Türkiye ile sınırsız dayanışma içinde bulunulduğu vurgulandı.

Suriye'den IŞİD'le mücadeleye koşullu destek

Bu arada Türkiye-ABD mutabakatı uyarınca İncirlik Üssünden Amerikan insansız hava araçlarının uçuşlarının başlamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ‘yakında' Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD militanlarıyla etkin mücadeleye başlanacağı açıklaması yankı buldu.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, IŞİD'e karşı savaşı, Şam yönetimiyle koordine içinde yürütülmesi durumunda destekleyeceklerini açıkladı. Suriye resmi medyası, Muallim'in Tahran ziyareti sırasında söylediği sözleri aktardı. Muallim'in, “IŞİD ile savaşta her tür çabayı, Suriye hükümetiyle koordineli olması kaydıyla destekliyoruz. Aksi takdirde bu Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına gelir” dediği belirtildi.

İran'ın dört maddelik planı

Tahran'a Salı günü giden Muallim'in, İran yönetiminin Suriye'deki savaşı sona erdirmek üzere öngördüğü dört maddelik planı üzerinde görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. İran'ın dört maddelik planı, acil ateşkes ilanı, milli birlik hükümeti oluşturulması, etnik ve dini azınlıklara güvenceler verecek anayasa değişikliği ve uluslararası gözlemcilerin denetiminde seçimlere gidilmesinden oluşuyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Suriye'deki iç savaş dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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