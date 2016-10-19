Arap Birliği ve İran da Fransa'daki Musul toplantısına katılacak

Arap Birliği, Musul'un geleceğiyle ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te yarın düzenlenecek bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacağını açıkladı. Ayrıca Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nadal, bakanlar seviyesinde düzenlenecek uluslararası toplantıya İran'ın da davet edildiğini bildirdi.

Arap Birliği, Musul'un geleceğiyle ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te yarın düzenlenecek bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacağını açıkladı.

Arap Birliği Sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası koalisyonun operasyonunun ardından, Musul'un siyasi geleceğini hazırlamak üzere Paris'te yarın bakanlar seviyesinde düzenlenecek toplantıya Arap Birliğinin davet edildiğini belirtti.

Toplantıya katılacak heyete Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki'nin başkanlık edeceğini bildiren Afifi, heyetin toplantıda, operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için alınması gereken önlemler ve Musul'un geleceği gibi farklı konularda birliğin görüşünü aktaracağını kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu El-Gayt, geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması konusunda Irak yönetimi ve halkına destek verdiğini dile getirerek, operasyonun başarılı olması temennisinde bulunmuştu.

ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve Körfez bölgesinden yaklaşık 20 ülkenin katılacağı toplantıya, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ve Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

İran da davet edildi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Romain Nadal, basına yaptığı açıklamada, yarınki toplantının açılışını Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yapacağını belirtti.



Musul'un istikrarı için düzenlenecek toplantının, terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası askeri koalisyonu oluşturan ülkeler ile komşu ülkeleri bir araya getireceğini ifade eden Nadal, "Toplantıya bu sıfatla İran da davet edildi." dedi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, dün basına yaptığı ilk açıklamada, İran'ın davetliler arasında bulunmadığını kaydetmişti.