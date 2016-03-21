Arap Birliği: Suriye'nin kuzeyinde ilan edilen federasyonu tanımıyoruz

Arap Birliği, Suriye’nin kuzeyinde geçen hafta ilan edilen Rojava ve Kuzey Suriye Kurucu Meclisi Demokratik Federasyonu’nu tanımadıklarını açıklayarak, söz konusu adımın ülkenin dağılmasına yol açacağını savundu.

Arap Birliği'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Heli, “Arap Birliği, Suriye’nin bütünlüğüne zarar verecek ayrılıkçı çağrıları reddediyor” ifadesini kullandı. AFP’nin haberine göre, açıklamada, “Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü Arap Birliği’nin temel prensibi” dendi.

Suriye’de federasyon ilanına Şam yönetimi ve Esad karşıtı örgütlerden tepki gelmişti. Türkiye ve ABD’nin de tepki gösterdiği ve tanımayacağını duyurduğu olaya Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani destek vermişti.

Arap Birliği içinde yer alan 22 ülkeden bir kısmının, başta Irak olmak üzere federal sistemleri bulunuyor.