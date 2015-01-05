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Dünya
Deutsche Welle

Arap Birliği Libya'yı görüşüyor

Arap Birliği, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanıyor.

05 Ocak 2015 11:05


Görüşme, uluslararası toplum tarafından tanınan Tobruk hükümetinin talebi üzerine yapılıyor. Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Ahmet Bin Helli, "artan şiddet ve terör eylemlerinin" ele alınacağını söyledi. Saldırıların başta petrol olmak üzere altyapı tesislerini tehdit ettiği vurgulandı.

Libya'nın Şafağı (Fecr-i Libya) adlı İslamcı ittifak, petrol dolum tesislerinin yer aldığı Sidra limanına geçen ay saldırmış, çatışmalar nedeniyle çıkan yangında 7 petrol tankı yanarak kül olmuştu. Libya'nın Sirte kentinde Mısırlı 13 Hristiyan işçi kaçırılmıştı.

Libya'daki tarafların bugün ayrıca BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi'nin gözetiminde Trablus'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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