Arap Birliği: Kudüs'teki gerginlik dini savaş çıkarabilir

İsrail'in, Müslümanların Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girişlerini kontrol altına almasıyla iki haftadır yaşanan gerginlik, önlemlerin kaldırılması sonrasında da devam etti. Perşembe günü ibadet için kutsal mekâna tekrar giriş yapan Filistinlilerle güvenlik güçleri arasında yeni çatışmalar çıktı.

İsrail polisinin kalabalığın arasında ilerlemesi sırasında bazı Filistinlilerin pet şişeler fırlatmasıyla arbede çıktığı, İsrail güvenlik güçlerinin biber gazı ve ses bombalarıyla müdahalesi sonucu Filistin Kızılayı verilerine göre yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya iki hafta önce yerleştirdiği metal dedektörler ve güvenlik kameraları Çarşamba günü kaldırılmış ve Kudüslü Müslüman liderler Perşembe günü, günlerdir camiye girmeyi reddederek dışarıda namaz kılan Müslümanları tekrar camide ibadet etmeye çağırmıştı.

Arap Birliği'nden tepki

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt, İsrail'in, Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal sayılan Harem-i Şerif'te bulunan Mescid-i Aksa'nın girişlerini kontrol etme çabalarını değerlendirdi. Geyt, konuyla ilgili olağanüstü toplanan Arap dışişleri bakanları ile bir araya geldikten sonra bir açıklama yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri, İsrail eylemleriyle "ateşle oynuyor ve (bu yaptıkları) dini bir savaşı ateşleyerek bölgedeki çatışmaların temelini siyasetten dini kavgalara çekmeye hizmet ediyor" şeklinde konuştu.

Geyt sözlerine, İsrail'i kastederek "İşgalci devleti bu krizden ve (krizin) gönderdiği mesajdan ders almaya davet ediyorum" diyerek devam etti.

Netanyahu baskı altında

İsrail hükümetinin tüm güvenlik önlemlerini kaldırması iç siyasi rakipleri tarafından eleştiriyle karşılandı. Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi'nden Eğitim Bakanı Naftali Bennett "Üzülerek belirtmek isterim ki İsrail bu krizden maalesef zayıflayarak çıktı" şeklinde konuştu.

Bennett, "Kudüs'teki egemenliğimizi sağlamlaştırmak yerine egemenliğimizin sarsılabileceği mesajı vermiş olduk" ifadesini kullandı.

Kudüs'te 14 Temmuz'da iki İsrail polisinin öldürülmesi sonrası başlayan ve Mescid-i Aksa'nın girişlerine metal dedektörler yerleştirmesi ile tırmanan protesto gösterilerinde şu ana kadar beş Filistinli ve üç İsrailli sivil hayatını kaybetti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,Reuters,AFP/ÇÖ,BK