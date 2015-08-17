Arap Birliği IŞİD için toplanıyor



Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya'nın Tobruk hükümeti, IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenlenmesi için Arap Birliği'ne başvuruda bulundu. Ürdün'ün Arap Birliği nezdindeki temsilcisi Büyükelçi Bişer Hazavni, Kahire'de yapılacak toplantıda Arap Birliği'nin daimi temsilcilerinin hazır bulunacağını açıkladı.

Tobruk hükümeti tarafından yayınlanan açıklamada, "IŞİD'in Sirte'deki ilerleyişini durdurmak için kardeş Arap ülkeleri hava saldırıları düzenlemeye" çağrıldı. "IŞİD'in korkunç eylemlere giriştiğinin" belirtildiği açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in 2011 yılında yürürlüğe koyduğu silah ambargosu nedeniyle Libya'nın IŞİD'in ilerleyişini durduracak güçte olmadığı" kaydedildi.

Sirte'de IŞİD militanlarıyla rakip gruplar arasında meydana gelen çatışmalarda onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Alman Haber Ajansı (dpa), Sirte'de ölü sayısının 100'ü aştığını duyurdu. Bir yetkili, "Salı gününden beri burada gerçek savaş yaşanıyor" dedi. IŞİD liman kenti Sirte'yi haziran ayında ele geçirmişti.

Kaddafi'den bu yana durulmadı

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Kargaşa ortamı başta IŞİD olmak üzere cihatçı ve radikal grupların güç kazanmasına neden oluyor.

İslamcı milisler geçen yıl başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır Libya'da milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Tobruk hükümetinin Başbakanı Abdullah El Sani geçen hafta beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı. Sani, “Eğer benim ayrılmam çözümse ben de görevi bıraktığımı burada duyuruyorum” demişti.