-ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETER SEÇİMİ YAPACAK KAHİRE (A.A) - 07.05.2011 - Arap Birliği'nin, üye ülke dışişleri bakanlarını, birliğin genel sekreterlik seçimi için acil toplantıya çağırdığı bildirildi. Mısır'da yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bin Helli, mevcut Genel Sekreter Amr Musa'nın görev süresinin 15 Mayıs'ta sona erdiğini hatırlatarak, aynı gün Umman'da yapılması planlanan toplantıda sadece genel sekreterlik seçimi konusunun ele alınacağını açıkladı. Arap Birliği genel sekreterlik görevi için Mısır'dan Mustafa El Fiki ile Katar'dan Abdulrahman El Atiye aday oldu. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyer Zebari'nin, birlik seçimleri için Irak'ın aday çıkarmayacağını Arap Birliği'nde deklare ettiği belirtildi. Arap Birliği kaynakları, birçok Arap ülkesinin, Musa'nın görev süresinin 3 ay uzatılmasını veya yeni genel sekreter göreve başlayıncaya kadar Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bin Helli'nin geçici genel sekreter olarak görevlendirilmesini önerdiğini ileri sürdü.