T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arap Birliği Filistin için toplanacak

İsrail'in bugün düzenlediği saldırıda hamile bir kadın ve kızı hayatını kaybetti

12 Ekim 2015 01:25

Arap Birliği daimi temsilcileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere Salı günü olağanüstü toplanacak. İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 30 yaşındaki hamile bir kadın ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin 9 Ekim'de Gazze’de Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu beş kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. Dün de Han Yunus'ta 2 Filistinli genç vuruldu, Kudüs'te de 2 İsrailli bıçaklandı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Hilli, yaptığı basın açıklamasında, "Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde olağanüstü toplanmaya karar verdi" dedi.

Toplantının daimi temsilciler düzeyinde gerçekleşeceğini söyleyen Hilli, "Toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlar karşısında alınması gereken önlemler konuşulacak. Toplantıda ayrıca Arap ülkelerinin, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı artmaya devam eden saldırıları ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'ya yönelik daha önce benzeri yaşanmamış ihlalleri konusunda atabileceği adımlar tartışılacak" diye konuştu.

Filistin'in Arap Birliği'ndeki Daimi Temsilcisi Muhanned el-Akluk da birliğin toplanması talebinde bulunduktan sonra basına yaptığı açıklamada, "Şu anda artık İsrail işgalini durdurma ve Mescid-i Aksa'yı koruma konusundaki Arap Birliği kararlarının nasıl uygulamaya geçileceğine bakılmalıdır" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

filistinisrailarap birliği

İlgili Haberler

İsrail Gazze'yi vurdu; hamile kadın ve küçük kızı hayatını kaybetti

Gazze'deki tüm saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu açıklayan İsrail, saldırının misilleme amacıyla yapıldığını ileri sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24