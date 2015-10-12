Arap Birliği Filistin için toplanacak

Arap Birliği daimi temsilcileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere Salı günü olağanüstü toplanacak. İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 30 yaşındaki hamile bir kadın ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin 9 Ekim'de Gazze’de Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu beş kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi de yaralandı. Dün de Han Yunus'ta 2 Filistinli genç vuruldu, Kudüs'te de 2 İsrailli bıçaklandı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Hilli, yaptığı basın açıklamasında, "Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde olağanüstü toplanmaya karar verdi" dedi.

Toplantının daimi temsilciler düzeyinde gerçekleşeceğini söyleyen Hilli, "Toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlar karşısında alınması gereken önlemler konuşulacak. Toplantıda ayrıca Arap ülkelerinin, İsrail'in savunmasız Filistin halkına karşı artmaya devam eden saldırıları ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'ya yönelik daha önce benzeri yaşanmamış ihlalleri konusunda atabileceği adımlar tartışılacak" diye konuştu.

Filistin'in Arap Birliği'ndeki Daimi Temsilcisi Muhanned el-Akluk da birliğin toplanması talebinde bulunduktan sonra basına yaptığı açıklamada, "Şu anda artık İsrail işgalini durdurma ve Mescid-i Aksa'yı koruma konusundaki Arap Birliği kararlarının nasıl uygulamaya geçileceğine bakılmalıdır" ifadesini kullandı.