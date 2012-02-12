Arap Birliği, Esad'dan umudu kesti, BM'den asker istedi

T24 - Suriye'yle diplomatik işbirliğini kesme kararı alan Arap Birliği, BM GÜvenlik Konseyi'nden bu ülkeye uluslararası barış gücü göndermesini isteyecek.

Kahire'deki Arap Birliği Dışışleri Bakanları toplantısında üzerinde uzlaşılan karar tasarısını ele geçiren Reuters'ın bildirdiğine göre, Birlik ayrıca Arap ülkelerinin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımların sıkılaştırılması için çağrıda bulunacak.

Gözlemci heyeti görevini tamamladı

Karar tasarısında, Suriye halkına yardım sağlanması ve siyasi destekte bulunulması için de çağrı yapılırken, Arap Birliği'nin Suriye'ye gönderdiği gözlemci heyetinin misyonunu tamamladığı açıklandı.

Birliğin Suriye'ye giden heyetinin başkanı Sudanlı General Muhammed Ahmed Mustafa El Dabi'nin de Kahire'deki toplantılardan önce istifa ettiği bildirilmişti.

Kahire'deki kritik toplantılarda, Tunus 24 Şubat'ta "Suriye'nin Dostları" adı altında başlatılacak uluslararası girişimin ilk toplantısına ev sahipliği yapacağını açıkladı.