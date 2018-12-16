Arap Birliği Batı Şeria'da yükselen gerilim için olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği, Filistin’in talebi üzerine İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da yükselen gerilimi görüşmek üzere daimi temsilciler seviyesinde salı günü olağanüstü toplanıyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliği’nin, Filistin Devleti’nin, İsrail’in Filistin halkına ve yönetimine yönelik arttırdığı gerilimi görüşmek üzere daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma talebini onayladığını belirtti.

Maliki, Filistin Devleti’nin Arap Birliği’ne, İsrail’in Batı Şeria’da yükselttiği gerilim, Brezilya ile Avustralya’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararlarına ilişkin bir dizi tasarı ve tavsiye sunacağını kaydetti.