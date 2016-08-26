Arap basınında Suriyeli Kürtlerin geleceği yorumları

Orta Doğu'da yayımlanan Arapça gazetelerde, Türkiye'nin Cerablus harekatı ardından Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin geleceğine dair tartışmalar yapılıyor.

Bazı yazarlar Kürt ulusal projesinin 'yadsınamaz bir gerçeklik' haline geldiğini belirtirken bazıları ise 'Kürt devleti hayalinin git gide uzaklaştığını' yazıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan yönetim yanlısı Al-Khaleej yazarı Hafez Al-Barghouti Kürtlerle ilgili gelişmelerin Türkiye ve Suriye'yi bir araya getirdiği görüşünü savunuyor:

"Türkiye'deki ve Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürt sorunu, Kürtlerin Suriye'nin Haseke kentinde kazanıyor ve Batı'nın, özellikle de ABD'nin sınırsız desteğini tadını çıkarıyor olmalarına rağmen, Türkiye ve Suriye rejimlerini birleştirmiş gibi görünüyor."

Al-Barghouti, 'ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Kürt devleti kurmak istediğini ve bunun Kuzey Irak'a genişleyebileceğini, bunun da Türkiye'yi kaygılandırdığını' belirtiyor.

Lübnan gazetesi Al-Nahar'ın yazarı Rajeh Khouri ise "Suriye krizine en mantıklı çözüm federalizm" diye yazıyor.

Khouri, 'Moskova'nın Haseke'deki ateşkes için aracılık yaptığını, bunun da Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin özerkliğinin tanınması demek olduğunu' belirtiyor.

Mısır'da yayın yapan Al Masri Al-Youm'dan Abbas Al-Tarabily de 'Kuzey Irak'ta de facto bir Kürt devletinin olması nedeniyle Kürt halkının ulusal projesinin bir gerçeğe dönmeye başladığını' yazıyor.

Al-Tarabily, "Kürtlerin hayali Suriye'de devam ediyor" yorumunu yapıyor.

Ürdün'de kraliyet yanlısı gazetelerden Al-Dustur'dan Arib Al-Rntawi "Suriyeli Kürtler taleplerinden ılımlı olmalı" görüşünü savunuyor.

Al-Rintavi şunları yazıyor:

"Kürt liderliği hesaplamalarını, beklentilerini, ittifaklarını ve önceliklerini yeniden düşünmeli. Suriyeli Kürtler hala çok önemli kartlara sahipler. Washington Suriye'deki en önemli müttefikini yüzüstü bırakmayacaktır. Ancak bu müttefik, taleplerinden ılımlı olmalıdır."

Al-Rintavi, 'Suriyeli Kürtlerin ihmal ve ötekileştirmenin kurbanı olduğunu belirtiyor' ve "Sorunları askeri değil, üzerinde uzlaşma sağlanarak siyasi bir projeyle çözüme kavuşabilir" diye yazıyor.

Katar'daki yönetim yanlısı Al-Vatan'dan Mazin Hammad da benzer görüşleri savunuyor: "Bir Kürt devleti hayali ortadan kayboluyor."

Hammad, "Washington, Moskova, Ankara, Tahran ve Şam'ın aralarında bulunduğu önemli oyuncular Kürt kabarmasını kontrol altına almak için anlaştılar gibi görünüyor."

Kuveyt'te yönetim yanlısı Al-Siyasah gazetesinin yazarı Ghasan Al-Moufleh, "Türkiye'nin Suriye'deki müdahalesi Türk ordusu ve PKK arasındaki bir iç çatışma gibi duruyor" diyor.

Suriye'de devletin sahibi olduğu Al-Thawrah'tan Hüseyin Sakr ise, "ABD, zarar verici şekilde Türk-Kürt çatışmasını, savaşları kışkırtmak ve kendi çıkarları için kullanıyor" yorumunu yapıyor.

Sakr şunları ekliyor:

"Türkiye umutlarını, Washington tanımıyla 'ılımlı muhalefeti' güçlendirmek için Cerablus saldırına bağladı.

"ABD ve müttefikleri güç dengesini kendi çıkarları için değiştirmeye çalışıyor. Ancak başarılı olamayacaklar çünkü oyun bitmek üzere. Suriye ordusunun terörizme karşı zaferi çok yakında gerçekleşecek."