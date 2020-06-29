T24 LogoT24 Logo
Spor

Arap basını iddiası: Galatasaray Belhanda'yla Giuliano'ya takas etmek istiyor

29 Haziran 2020 22:41

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan ayrılması gündeme gelen eski Fenerbahçeli Giuliano ile Galatasaray ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun transferi için Younes Belhanda'yı takasta kullanmayı düşünüyor.

Suudi Arabistan kulübü Al Naasr'da forma giyen Giuliano, önümüzdeki sezon takımdan ayrılma kararı aldı.

Arap basını, Giuliano'nun kulüp yönetimiyle maaş konusunda sorun yaşadığını ve bu sebeple bu yaz transfer döneminde ayrılmak istediğini yazdı.

Al Nasar yönetimi ise Giuliano'nun yerine Belhanda'yı kadrosuna katmak için hareket edecek. Giuliano'nun ayrılması durumunda henüz alternatif isim bulamayan Al Nassr'ın listesindeki bir numaralı ismin Younes Belhanda olduğu öğrenildi.

Ayrıca Galatasaray ile Al Nassr arasında Belhanda-Giuliano takası da bir diğer formül olarak düşünülüyor.

27 maçta 10 gol, 4 asistle oynadı

Giuliano bu sezon Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Giuliano tüm kulvarlarda 27 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Giuliano'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

ETİKETLER

Younes BelhandaGiulianoGalatasarayAl Nasr
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24