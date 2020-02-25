'Arap Baharı'nda devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, hayatını kaybetti

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Eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Mübarek, 2011'deki ayaklanma sonrasında devrilmiş ve 'Arap Baharı' olarak adlandırılan halk hareketleri sonrası hakim karşısına çıkan ilk devlet başkanı olmuştu.

Mübarek, yaklaşık 30 yıl boyunca devlet başkanlığı yapmıştı.

Eski Mısır lideri uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Mübarek'in oğlu babasının Ocak ayında ameliyat olduğunu ve geçen cumartesi de yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu.

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