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Yaşam

'Arap Baharı' basın özgürlüğü getirmedi

Alanında BM'nin tanıdığı tek örgüt olan ve 120 ülkede 18 bin yayıncıyı çatısı altında toplayan Dünya Gazeteler ve Yayıncılar Birliği (WAN-Ifra), "Arap

13 Ekim 2011 03:00


T24 - Alanında BM'nin tanıdığı tek örgüt olan ve 120 ülkede 18 bin yayıncıyı çatısı altında toplayan Dünya Gazeteler ve Yayıncılar Birliği (WAN-Ifra), "Arap Baharı" esnasında Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da diktatörlerin düşmesinin, basın özgürlüğünün ilerlemesini sağlamadığını kaydetti.

'Arap Baharı' basın özgürlüğü getirmedi

WAN-Ifra, Viyana'da cumartesiye dek sürecek Dünya Gazeteler Haftası toplantıları sebebiyle yayınladığı raporda, Tunus, Libya ve Mısır'da basın özgürlüğünü koruyan bir yasanın yürürlüğe girmesi konusunda pek az bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Diğer Arap ülkelerinde, hükümetler iktidarlarını korumak amacıyla reformcu göstericilere tavizler vermek zorunda kaldılar, ancak değişim vaatleri basın özgürlüğü alanında çok az değişim sağladı" ifadesini kullandı.


Suriye'de haberleşme eksikliğinin, rejimin sert baskısını gizlemeye olanak tanıdığının altını çizen WAN-Ifra raporunda, Yemen'de göstericilerin Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidardan gitmesini istedikleri sırada, Mart ayında gazetecilerin rejimin şiddet dolu baskısının kasıtlı hedefi olduklarını belirtti. WAN-Ifra raporunda, "Bahreyn makamları, komşu Suudi Arabistan'ın desteğiyle, yılın başından bu yana reform talep eden gösterilerde, blog yazarları ile ifade özgürlüğünü savunanları sistematik şekilde izlediler, hapsettiler ve işkence ettiler" dedi.


2011 başından bu yana dünyada 44 gazetecinin öldürüldüğünü, yüzlerce basın çalışanının hırpalandığını, tehdit edildiğini ya da fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirten WAN-Ifra, "Dünyanın pek çok bölgesinde bu eylemleri yapanlar cezasız kalıyor ve basın özgürlüğünü hedef alarak, kamuoyunu etkilemeye ya da düşüncesini değiştirmeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.




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