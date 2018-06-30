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Spor

"Aranızda Bolivya'daki futbolcuyu bile takip eden var; ben bu hastaların FB'ye faydalı olabileceğini düşünüyorum"

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi taraftara çağrıda bulundu

30 Haziran 2018 16:45

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği kurucu üyesi Selim Koray, taraftarlardan transfer önerisi istedi.

"Aranızda Bolivya Ligindeki futbolcuyu bile takip eden tedavisi mümkün olmayan hastalar var" diyen Koray, özellikle popüler olmayan ligleri bile takip eden taraftarlara seslendi. Koray, efsane futbolcu Giggs'i Manchester United'a bir taksicinin önerdiğini hatırlatarak taraftarların kendisine Twitter üzerinden mesaj yoluyla futbolcu önerilerinde bulunmalarını istedi.

İşte Selim Koray'ın taraftara çağrıda bulunduğu o paylaşım:

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