Aranırken cinayeti böyle anlatmış!

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Hastanenin kamera kaydında, zanlının cinayeti nasıl işlediğini anlattığı belirtiliyor.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Aykut Alıcı, 14 Ağustos 2010'da bıçaklanaraak öldürülmüştü.Kamuyounda “uzun saç cinayeti” olarak bilinen olaydan sadece birkaç saat sonra katil zanlısı Celal Toprak’ın polis kendisini aradığı sırada hastaneye gidip rapor almaya çalıştığı tespit edildi.Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, zanlı Celal Toprak, Aykut Alıcı’yı nasıl bıçakladığını da çevresindeki arkadaşlarına gösteriyor.Alıcı ailesinin avukatı Taylan Tanay, “Bu görüntülerde katil Celal Toprak davasının birinci sanığı bıçakla öldürme olayını gerçekleştiren kişi, açıkça öldürme eylemini nasıl yaptığını anlatmış oluyor. Bu açıdan önemli bir delil. Aslında karşı bir rapor almak için hastaneye gidiyor, 8-10 kişiye olayı anlatıyor. Zaten görüntülerde de bu görülüyor” dedi.Avukat Taylan Tanay, cinayetin çeteleşme sonucunda işlendiğini söyledi.Tanay, “Bu çok uzun süredir İstanbul’un bazı yerlerinde artan çeteleşmenin bir sonucu. Üniversite öğrencisi parlak bir öğrenci, sadece saçının uzun olması nedeniyle öldürüldü” diye konuştu.“Uzun saç cinayeti”ne ilişkin dava, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dosyaya yeni giren bu görüntü, cinayetin en önemli delil.Katil zanlısı Celal Toprak'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığın “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet, 18 yaşından küçük bir sanığın ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor.