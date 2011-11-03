Aranılan Talk-Showcu bulundu



T24 - Çağnur Öztürk

Evet kesinlikle iddia ediyorum ki yıllardır aranan yeni talk-showcu sonunda bulundu; Orhan Kılıç. Kendisini İlk izlediğimde hemen bu cümleyi kurmuştum.



Bundan bir süre önce tam hatırlamıyorum Habertürk ekranında bir program bir kez yayınlandı, evet sadece bir kez bir sonraki haftayı göremedi. Tam olarak nedeni de anlaşılamadı…

İşte o programın adı Orhan Kılıç’la Sokak Lambası idi.



Kılıç’ı, daha çok ATV’de yayınlanan Aşk Bir Hayal dizisinde Miran Ağa karakterindeki muhteşem performansıyla hatırlarsınız, en son ise Zehirli Sarmaşık’ta rol aldı… Orhan Kılıç’ı sinemada da kesinlikle görmek istiyorum.



Oyuncu olarak zaten çok başarılı ancak oyunculuk dışında bilmediğimiz birçok yeteneği de varmış da bizim haberimiz yokmuş. Ben bu program sayesinde öğrenmiştim.

Öncelikle çok iyi dans ediyor, şiir okuyor, şarkı söylüyor ve hepsinde de iyinin üstünde bir performans sergiliyor. Yok Böyle Dans’a katılsa kesin birinci…



Bir de sunucu olarak da çok büyük bir kadın hayran kitlesi olacağı da kesin çünkü yakışıklı.

Epeydir işte tam talk-showcu olur dediğim biri çıkmadı,

Ama Kılıç kesinlikle çok başarılı olur.

İlk programında birkaç hatası vardı tabii, örneğin reklamlardan önce dans etse tık nefes kalmazdı konuşurken, bir de sürekli soru sormak istiyorum diye eline A4 kağıtlar yerine el kartlarından okusaydı soruları…





İlk ve son kez yaptığı programında seyirci yoktu örneğin; olursa daha dinamik olur ve içeriği de zenginleştirilirse, iyi bir ekiple eminim Orhan Kılıç ekranlarda talk-showcu/ sunucu kimliğiyle uzun soluklu olacaktır.



Hazır en son oynadığı Fox TV’de yayınlanan Zehirli Sarmaşık da kaldırılmışken…Böyle bir ismi gözden kaçırmamalı, kanallar hemen Orhan Kılıç gibi donanımlı birini transfer etme yarışına girmeli, benden önermesi.





Star TV logosu



Star TV’de köklü değişiklikler oluyor malum. Birçok yazımda da yer verdim.



Ek olarak bir düşüncemi daha belirteyim;

Bence Star TV’nin logosunda da hem marka algısını bozmayacak hem de izleyicinin çok yadsımayacağı küçük bir değişiklik olabilir diye tahmin ediyorum.





