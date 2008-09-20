Aranan taze kan bulundu

Fütüristik formları kullandığı 'Pasif Direniş' adını verdiği koleksiyonuyla ödüle layık görülen genç tasarımcı Gökay Yalın, her zaman ilgisini çeken tasarım yarışmaları dolayısıyla İTKİB'in tutkulu takipçilerinden olduğunu söylüyor. Daha önce 2006 yılında aynı yarışmaya katılarak ilk 10 finalist arasında yer alan Yalın, gazetede yarışma ilanını görünce, bu yıl kusursuz bir koleksiyonla yarışmaya katılmanın doğru olacağını düşünerek başvuruda bulunmuş.



Yarışma için en büyük desteği ise; çalışmalarını çok beğendiği moda tasarımcısı Hakan Yıldırım ve ekibinden aldığını belirten Yalın, “Profesyonel bir ekip ruhuna sahip oldukları için de dikim sırasında bana ve diğer tüm finalistlere çok büyük destekleri oldu. Ayrıca çalışma arkadaşlarımın ve yöneticilerimin yardımlarını da asla ve asla göz ardı edemem” dedi.



Projenin çıkış noktası ‘Pasif Direniş’

Projeye, bir zamanlar İngiliz sömürgesi olan Hindistan'dan ve Gandhi'nin 'Pasif Direniş' öğretisinden yola çıkarak başladığını belirten Yalın, “Konuyu siyasi bir boyuta taşımamak adına kendi iç dünyamda soyutlaştırdığımı söyleyebilirim. Sonrasında hayali bir ordu kurmak ve onlara dilediğimi giydirmek fikri üzerinde yoğunlaştım. Projeyi kendi adıma yaptığım için de bu anlamda dilediğimce özgürdüm diyebilirim. Bu sebepten içimden geldiği gibi modeller çizmeye başladım” dedi.



Koleksiyonun 9 parçadan oluştuğunu belirten genç tasarımcı sözlerine şu şekilde devam etti: “Elbise tasarlamak hoşuma gittiği için koleksiyonda dört adet elbise tasarladım. Kendimi biçim konusunda çok kısıtlamamaya özen gösterdim”.



Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Yalın, üniversite öncesi ve öğrenimim boyunca bir reklam ajansında grafik tasarımcı olarak çalıştı. Mezun olduktan sonra da Tana Grup'ta çalışmaya başladı. Şu an ise LC Waikiki markası için çalışmalarını sürdürmekte. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde kendi kulvarıyla ilgili olarak yüksek lisans eğitimine devam ediyor.



Eğitimi sırasında ve sonrasında İstanbul Design Week, Püre London, CPM Moscow, Pera Müzesi, Uluslararası Öğrenci Trienali, Takashimaya Qaponya), İstanbul Moda Fuarı, Düsseldorf CPD Moda Fuarı gibi önemli sergi ve organizasyonlarda tasarımları sergilendi.



