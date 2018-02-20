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Aranan PKK'lı, yol kontrolünde yakalandı

BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, jandarmanın yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan A

20 Şubat 2018 17:47

BAHÇE (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Bahçe ilçesinde, jandarmanın yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan aranan A.T.(52), yakalandı.
İlçeye bağlı Arıklıkaş köyünde E-90 Otoyolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurulan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Araçtaki A.T.\'nin  Mardin 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce terör örgütü üyeliğinden arandığı belirlendi. A.T., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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