T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aranan PKK üyesi, şüpheli araçta yakalandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S

26 Mart 2018 17:21

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan S.B. yakalandı.
Tercan ilçesi Mercan beldesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, Erzurum’dan Erzincan’a seyreden şüpheli bir araç güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince \'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan\' aranan S.B., araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardında bu sabah saatlerinde Tercan Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA ERZİNCANın TercanPKKKCKTercanMercanErzurumdan ErzincanaAraçtaBingöl Sulh Ceza HakimliğininTercan Cumhuriyet Başsavcılığına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24