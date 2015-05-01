Aranan hâkim adliyeye gideceğini Twitter'dan duyurdu

Aralarında Hidayet Karaca ve bazı polislerin de bulunduğu 63 kişi hakkında tahliye kararı veren ve hakkında gözaltı kararı çıkan iki hakimden biri olan 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla adliye yolunda olduğunu duyurdu.

Eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer hakkında bugün akşam saatlerinde gözaltı kararı çıkmıştı. Bakırköy Adliyesi'nde gözaltına alınan Metin Özçelik'in tutuklandığı açıklanmış, Mustafa Başer'in ise arandığı duyurulmuştu.

"Muhtemelen beni de tutuklayacaklar" diyen hakim Başer, kişisel sosyal medya hesaplarından şu mesajları paylaştı: