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Aranan FETÖ şüphelisinin ailesi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il sorumlusu olduğu iddiası ile aranan Ö

29 Ocak 2018 17:33

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) il sorumlusu olduğu iddiası ile aranan Ö.S.\'nin eşi ve 3 çocuğu, Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinin Yunanistan\'a sınır Saçlımüsellim köyünde 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'Hudut Kartalları\' askerleri, sınırdan kaçak geçmek isteyen grubu durdurdu. Askerler, kimlik kontrolünde, kaçaklar arasında FETÖ/PDY\'nin Edirne il sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Ö.S.\'nin eşi H.S. (47) ve 3 çocuğunun da bulunduğunu belirledi.
Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan H.S. ile oğlu F.A.S. (21) gözaltına alınırken, yaşları 18\'den küçük olan diğer 2 çocuk yakınlarına teslim edildi. Gözaltındaki anne ile oğlu hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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