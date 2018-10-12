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Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANTALYA ve İzmir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalanıp gözaltına alındı

12 Ekim 2018 14:31

ESKİŞEHİR, (DHA)- ANTALYA ve İzmir\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir\'de yakalanıp gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Savcılığınca \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.S., Eskişehir-Kütahya karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen E.İ. ise, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
Şüphelilerin yapılan sorgularının ardından Antalya ve İzmir\'e gönderileceği öğrenildi.

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