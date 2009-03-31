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'Aramızda çarşaf küskünlüğü yok'

İran'da bulunduğu günlerde çarşaf giyen Tokuş'a tepki gösterdiği konuşulan Akın, aralarında bir küslük olmadığını söyledi

31 Mart 2009 03:00

Erdal Beşikçioğlu, Azra Akın, Kaan Urgancıoğlu ve Zeynep Tokuş'un başrolleri paylaştığı "Ayrılık" dizisinin tanıtımı Revan restoranda yapıldı. Davette,İran'daki çekimler sırasında çarşaf krizi yaşayan Zeynep Tokuş ile Azra Akın da yan yana geldi.




İran'da bulunduğu günlerde çarşaf giyen Tokuş'a tepki gösterdiği konuşulan Akın, aralarında bir küslük olmadığını söyledi:
 


"İran'daki çekimler sırasında başörtü takmamız gerektiğini gördüm, saygı duydum. Ama bunun reklam amaçlı kullanılması beni rahatsız etti. Ben sadece bunu dile getirdim. Yoksa Zeynep'le bir küskünlüğümüz yok."


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