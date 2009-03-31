'Aramızda çarşaf küskünlüğü yok'

İran'da bulunduğu günlerde çarşaf giyen Tokuş'a tepki gösterdiği konuşulan Akın, aralarında bir küslük olmadığını söyledi:"İran'daki çekimler sırasında başörtü takmamız gerektiğini gördüm, saygı duydum. Ama bunun reklam amaçlı kullanılması beni rahatsız etti. Ben sadece bunu dile getirdim. Yoksa Zeynep'le bir küskünlüğümüz yok."