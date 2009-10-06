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‘Aramız bozuk olsaydı, topal gezerdik’

İbrahim Tatlıses'in bu hafta ki konuğu, “Olacak O kadar” isimli programında kendisini mağara adamı olarak canlandıran Levent Kırca’ydı.

06 Ekim 2009 03:00

İbrahim Tatlıses'in bu haftadaki konuğu, geçen yaz “Olacak O kadar” isimli programında kendisini mağara adamı olarak canlandırdığı için tepki gösterdiği Levent Kırca’ydı.

 Her fırsatta Urfa’da bir mağarada doğduğunu ve yokluk içinde yaşadığını söyleyen Tatlıses’i Kırca, skecinde önce mağarada çiğ etle çiğ köfteyi, ardından ateşi bulup medeniyete adım atan homo sapiens İbo olarak canlandırmıştı. Tatlıses’in Kırca’yı kara listeye aldığı gündeme gelmişti. Zaman içinde aradaki buzlar eridi ve iki ünlü canlı yayında buluştu.

Program sırasında mağara adamı skeci nedeniyle yaşanan gerginliğin gündeme gelmesi üzerine Tatlıses “Kırca ile problemim olmadı, olmamıştır” dedi.  Tatlıses’in bu sözleri üzerine Kırca ise “Evet, hiçbir problemimiz olmadı ve olmayacak. Olsa zaten ikimizin topuğunda birer delik, topal topal gezerdik” şeklinde esprili bir cevap verdi.

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