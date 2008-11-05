Aramadan önce internetten sorgula

Kullanıcıların, telefon numaraları değişmeden işletmecilerini değiştirmelerine olanak tanıyan Numara Taşınabilirliği uygulaması, 9 Kasım’da hizmete giriyor. Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, uygulama ile çift sim kart kullanımının azalacağını kaydederek, halen aktif olan 65 milyon cep telefonu hatlarından bir kısmının iptal edilmesini beklediklerini açıkladı. Numaraların yüzde 10"unun işletmeci değiştireceğini tahmin ettiklerini ifade eden Acarer, hangi numaranın, hangi işletmeciden hizmet aldığının www.numaranitasi.gov.tr adresinden sorgulanabileceğini kaydetti.Uygulama ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme amacıyla Telekomünikasyon Kurumu’nun Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, numara taşınabilirliğinin “Avrupa’da örnek teşkil edecek bir uygulama” olduğunu döyleyen Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Almanya, İngiltere ve Fransa’da bu sistemin planlanan tarihten 8.5 ay geç yürürlüğe girdiğini anlattı. Acarer, geçen zamanda hataları görerek, en iyi sistemi seçme şansını yakaladıklarını ve Türkiye’de kullanılacak numara taşıma sistemini İngiltere’nin de kısa sürede kullanmaya başlayacağını ifade etti. Numara taşınabilirliğinin AB müktesebatında istenen bir uygulama olduğunu vurgulayan Acarer, bu uygulamanın aynı zamanda rekabeti artıracağını iddia etti.İşletmecilerin tarifelerinde indirime gitmesinin olumlu olduğunu ifade eden Acarer, abonenin numarasını taşımak istediği operatörden “değiştirmemesi yönünde baskı görmesi” durumunda ise sürece müdahale edeceklerini vurguladı. Numarasını taşıyan abonenin yeni operatöründe faturalı veya kontörlü sistemi tercih edebileceğini bildiren Tayfun Acarer, taşınan numaraların ve bulundukları işletmecilere ilişkin bilgilerin www.numaranitasi.gov.tr adresinden numara girilerek öğrenilebileceğini söyledi.Numara taşıma süresinin azami 6 gün olarak belirlendiğini ancak sürenin azaltılmasında hiçbir engel olmadığını belirten Acarer, mevzuat ve sistemin bu uygulamayı 1-2 saat içinde gerçekleştirmeye müsait olduğunu kaydetti. Tayfun Acarer, 6 günlük numara taşıma sürecinin elektronik imza (e-imza), mobil e-imza ve telefon kullanımıyla işlem yapılmaya başlanması durumunda çok kısalacağını belirterek, “Sistemi garantili olduğu için tercih ettik. Ancak bu 6 günlük süre e-imza ve mobil e-imza gibi uygulamalarla birkaç saate inebilir. Şu anda bu süreç kısalmaya çok müsait” dedi.